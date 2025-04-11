Зеленський ввів у дію нові санкції проти пропагандистів та "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 квітня 2025 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Документи оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом №229/2025, санкції запроваджено проти 59 фізичних осіб, серед яких — громадяни Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Як пише "Радіо свобода, серед них – пропагандисти, блогери, колишні держслужбовці, бізнесмени, медійники й особи, які на думку РНБО поширюють проросійські меседжі або підтримують агресію РФ проти України.

Проти них застосовано блокування активів, заборону на вʼїзд, транзит, участь у приватизації, розповсюдження медіа, передання технологій та інші обмеження на 10 років.

Указ №230/2025 передбачає обмеження щодо 18 юридичних осіб і 71 фізичної особи. У санкційних списках — російські медіа, що займаються поширенням дезінформації, а також низка публічних осіб, які сприяють воєнній пропаганді.

Санкції передбачають блокування активів, заборону на поширення медіа в Україні, припинення торговельних операцій, доступу до частот і мереж, участі в держзакупівлях тощо – строком на 10 років.

У найближчий час очікується новий пакет санкцій, спрямований проти функціонерів, які сприяють агресії РФ.

"Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", — заявив Зеленський.