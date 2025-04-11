Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,13

EUR

45,84

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,17

41,03

EUR

47,00

46,58

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський ввів у дію нові санкції проти пропагандистів та "тіньового флоту" РФ

Зеленський
Зеленський ввів у дію нові санкції / Тelegram

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 квітня 2025 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Документи оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом №229/2025, санкції запроваджено проти 59 фізичних осіб, серед яких — громадяни Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Як пише "Радіо свобода, серед них – пропагандисти, блогери, колишні держслужбовці, бізнесмени, медійники й особи, які на думку РНБО поширюють проросійські меседжі або підтримують агресію РФ проти України.

Проти них застосовано блокування активів, заборону на вʼїзд, транзит, участь у приватизації, розповсюдження медіа, передання технологій та інші обмеження на 10 років.

Указ №230/2025 передбачає обмеження щодо 18 юридичних осіб і 71 фізичної особи. У санкційних списках — російські медіа, що займаються поширенням дезінформації, а також низка публічних осіб, які сприяють воєнній пропаганді.

Санкції передбачають блокування активів, заборону на поширення медіа в Україні, припинення торговельних операцій, доступу до частот і мереж, участі в держзакупівлях тощо – строком на 10 років.

У найближчий час очікується новий пакет санкцій, спрямований проти функціонерів, які сприяють агресії РФ.

"Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", — заявив Зеленський.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав укази №67/2025 та №68/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти осіб, причетних до порушень міжнародного права та розграбування українських ресурсів.

Автор:
Тетяна Гойденко