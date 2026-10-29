Україна вперше за чотири роки відновила експорт соняшнику до Єгипту

Українські аграрії у жовтні активізували експорт насіння соняшнику. За період з 1 по 28 жовтня з країни вивезли 56 тисяч тонн цієї олійної культури, водночас географія поставок розширилася за рахунок відновлення торгівлі з Єгиптом.

Як пише Dilo, про це повідомляє Elevatorist з посиланням на аналітичну платформу ASAP Agri.

Куди відправляють український соняшник

Основним покупцем українського насіння соняшнику у жовтні стала Туреччина. На цей ринок вітчизняні експортери спрямували 23 тисячі тонн продукції.

Друге місце за обсягами закупівель посіла Італія, куди відвантажили 12 тисяч тонн. Водночас поставки автотранспортом до Болгарії залишалися стриманими та не перевищили 3 тисяч тонн.

Головною особливістю місяця стало відновлення поставок до Єгипту, куди українські компанії відправили 5,5 тисяч тонн соняшнику.

Аналітики ASAP Agri зазначають, що це перша помітна поставка соняшнику до цієї африканської країни щонайменше з 2020/2021 маркетингового року.

Нагадаємо, у вересні перше судно з українським соняшником вирушило до Туреччини на тлі загального пожвавлення експортної торгівлі. Водночас на ринку спостерігається зниження цін та низка невирішених логістично-регуляторних питань.