RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Готівковий курс:

USD

46,50

46,19

EUR

51,71

51,30

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Україна вперше за чотири роки відновила експорт соняшнику до Єгипту

Україна експортувала 56 тисяч тонн соняшнику за місяць
Україна експортувала 56 тисяч тонн соняшнику за місяць / Depositphotos.com

Українські аграрії у жовтні активізували експорт насіння соняшнику. За період з 1 по 28 жовтня з країни вивезли 56 тисяч тонн цієї олійної культури, водночас географія поставок розширилася за рахунок відновлення торгівлі з Єгиптом.

Як пише Dilo,  про це повідомляє Elevatorist з посиланням на аналітичну платформу ASAP Agri.

Куди відправляють український соняшник

Основним покупцем українського насіння соняшнику у жовтні стала Туреччина. На цей ринок вітчизняні експортери спрямували 23 тисячі тонн продукції.

Друге місце за обсягами закупівель посіла Італія, куди відвантажили 12 тисяч тонн. Водночас поставки автотранспортом до Болгарії залишалися стриманими та не перевищили 3 тисяч тонн.

Головною особливістю місяця стало відновлення поставок до Єгипту, куди українські компанії відправили 5,5 тисяч тонн соняшнику.

Аналітики ASAP Agri зазначають, що це перша помітна поставка соняшнику до цієї африканської країни щонайменше з 2020/2021 маркетингового року.

Нагадаємо, у вересні перше судно з українським соняшником вирушило до Туреччини на тлі загального пожвавлення експортної торгівлі. Водночас на ринку спостерігається зниження цін та низка невирішених логістично-регуляторних питань.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності