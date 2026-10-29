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Украина впервые за четыре года возобновила экспорт подсолнечника в Египет

Украина экспортировала 56 тысяч тонн подсолнечника в месяц
Украина экспортировала 56 тысяч тонн подсолнечника в месяц / Depositphotos.com

Украинские аграрии в октябре активизировали экспорт семян подсолнечника. За период с 1 по 28 октября из страны вывезли 56 тысяч тонн этой масличной культуры, в то же время география поставок расширилась за счет возобновления торговли с Египтом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Elevatorist со ссылкой на аналитическую платформу ASAP Agri.

Куда отправляют украинский подсолнечник

Основным покупателем украинских семян подсолнечника в октябре стала Турция. На этот рынок отечественные экспортеры направили 23 тысяч тонн продукции.

Второе место по объемам закупок заняла Италия, куда отгрузили 12 тысяч тонн. В то же время, поставки автотранспортом в Болгарию оставались сдержанными и не превысили 3 тысяч тонн.

Главной особенностью луны стало возобновление поставок в Египет, куда украинские компании отправили 5,5 тысяч тонн подсолнечника.

Аналитики ASAP Agri отмечают, что это первая заметная поставка подсолнечника в эту африканскую страну, по меньшей мере, с 2020/2021 маркетингового года.

Напомним, в сентябре первое судно с украинским подсолнечником отправилось в Турцию на фоне всеобщего оживления экспортной торговли. В то же время, на рынке наблюдается снижение цен и ряд нерешенных логистически-регуляторных вопросов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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