Первое судно с украинским подсолнечником отправилось в Турцию: что происходит с ценами

Украина начала новый сезон морских поставок масличных: первое судно с украинским подсолнечником отправилось в Турцию на фоне всеобщего оживления экспортной торговли. В то же время, на рынке наблюдается снижение цен и ряд нерешенных логистически-регуляторных вопросов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на latifundist .

Как отмечают участники рынка, турецкие импортеры уже законтрактовали необходимые объемы подсолнечника на октябрь и сейчас активно ищут партии преимущественно с поставкой в ноябре-декабре. В общем, покупатели обеспечили собственные потребности примерно на месяц вперед.

Цены и рыночные тенденции

За последнюю неделю экспортные цены на подсолнечник заметно просели:

Если раньше сделки с поставкой в район Мраморного моря заключали примерно по 640 долларов за тонну, то в конце недели фиксировались продажи уже по 618 долларов за тонну.

Болгарские покупатели также синхронно снизили свои предложения на 5–8 евро за тонну.

Для украинских компаний остро стоит вопрос минимальных экспортных цен, применяемых при таможенном оформлении.

Рынок сейчас ожидает решения относительно возможности использования понижающего коэффициента или же обнародования министерством новой таблицы цен (ожидается 10 октября), которая должна быть ближе к реальным рыночным уровням.

Кроме того, аграрное и трейдерское сообщество внимательно следит за прибытием первого судна в Турцию. От этого зависит понимание того, как будет проходить растаможка и проверка грузов в турецких портах.

В прошлом сезоне уже возникали проблемы, когда документы и качество, подтвержденные в украинских портах, становились предметом дополнительных претензий со стороны турецких контролирующих органов.

Напомним, цены на подсолнечник в Украине в последнюю неделю августа выросли на $20 – до $460 за тонну по НДС на базисе CPT завод. В то же время, рапс и соя дорожали преимущественно на западном направлении, тогда как на других базисах цены снижались.