Удары РФ по заводам и портам давят на цены украинского подсолнечника

Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились еще на 500–1000 грн за тонну – до 18–18,5 тыс. грн/т по НДС. На рынок давят российские атаки по маслоэкстракционным заводам и портовой инфраструктуре, из-за которых переработчики сокращают производство, а возможности экспорта подсолнечника остаются ограниченными.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Зерновая биржа".

Подсолнечник в Украине подешевел

На прошлой неделе под российскими ударами оказались маслоэкстракционные заводы в Николаеве и Днепре. Также были атакованы суда вблизи дунайских портов и портовая инфраструктура.

Предприятия ограничивают переработку, потому что не хотят накапливать значительные запасы подсолнечного масла и шрота на складах в условиях постоянной угрозы атак.

Подсолнечник с доставкой на заводы в центральной части Украины закупают примерно по 18–18,5 тыс. грн/т с НДС, или $360–365 за тонну без НДС.

В то же время из-за увеличения поставок из южных и восточных областей, где активно идет сбор урожая, на центральных предприятиях уже образуются очереди на прием продолжительностью до 3-4 дней.

По данным на 15 сентября, украинские аграрии собрали 526,62 тыс. тонн подсолнечника с площади 275,4 тыс. га, что составляет около 5% посевов. Средняя урожайность сейчас достигает 1,91 т/га — это выше показателя на старте прошлого сезона.

Дешевеет и подсолнечное масло

Давление на рынок подсолнечника усиливается падением цен на готовую продукцию.

В Индии, одном из ключевых рынков сбыта, цена спроса на подсолнечное масло за неделю снизилась на $10 – до $1430 за тонну на условиях CIF Mumbai. Снижение происходит на фоне увеличения предложения по Черноморскому региону.

В Украине цены спроса на подсолнечное масло упали сразу на 100 долларов за тонну — до 1100–1120 долларов с доставкой в дунайские порты. На рынок влияют усиление атак по портовой инфраструктуре и рост стоимости фрахта к румынской Констанце.

Экспорт подсолнечника остается проблемным

Снижение внутренней переработки могло бы компенсироваться увеличением экспорта подсолнечника. Однако этому мешают проблемы с таможенным оформлением.

По данным GrainTrade, Минэкономики повысило минимальные экспортные цены на подсолнечник и подсолнечное масло до уровня, превышающего рыночные показатели. Это фактически усложнило оформление экспортных операций.

В то же время, цены спроса на украинский подсолнечник с поставкой в Болгарию за неделю снизились еще на $10 — до $540–550 за тонну. На рынок оказывает давление предложение как со стороны болгарских фермеров, так и со стороны украинских поставщиков.

В таких условиях дальнейшее сокращение внутренней переработки, ограниченные возможности экспорта и риски новых атак по заводам и портовой инфраструктуре могут продолжить давление на закупочные цены подсолнечника в Украине.

Напомним, цены на подсолнечник в Украине в последнюю неделю августа выросли на $20 – до $460 за тонну по НДС на базисе CPT завод. В то же время, рапс и соя дорожали преимущественно на западном направлении, тогда как на других базисах цены снижались.