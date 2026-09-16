UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Наличный курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,05

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Удары РФ по заводам и портам давят на цены украинского подсолнечника

подсолнечник
Почему падают цены на подсолнечник в Украине. / Unsplash

Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились еще на 500–1000 грн за тонну – до 18–18,5 тыс. грн/т по НДС. На рынок давят российские атаки по маслоэкстракционным заводам и портовой инфраструктуре, из-за которых переработчики сокращают производство, а возможности экспорта подсолнечника остаются ограниченными.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Зерновая биржа".

Подсолнечник в Украине подешевел

На прошлой неделе под российскими ударами оказались маслоэкстракционные заводы в Николаеве и Днепре. Также были атакованы суда вблизи дунайских портов и портовая инфраструктура.

Предприятия ограничивают переработку, потому что не хотят накапливать значительные запасы подсолнечного масла и шрота на складах в условиях постоянной угрозы атак.

Подсолнечник с доставкой на заводы в центральной части Украины закупают примерно по 18–18,5 тыс. грн/т с НДС, или $360–365 за тонну без НДС.

В то же время из-за увеличения поставок из южных и восточных областей, где активно идет сбор урожая, на центральных предприятиях уже образуются очереди на прием продолжительностью до 3-4 дней.

По данным на 15 сентября, украинские аграрии собрали 526,62 тыс. тонн подсолнечника с площади 275,4 тыс. га, что составляет около 5% посевов. Средняя урожайность сейчас достигает 1,91 т/га — это выше показателя на старте прошлого сезона.

Дешевеет и подсолнечное масло

Давление на рынок подсолнечника усиливается падением цен на готовую продукцию.

В Индии, одном из ключевых рынков сбыта, цена спроса на подсолнечное масло за неделю снизилась на $10 – до $1430 за тонну на условиях CIF Mumbai. Снижение происходит на фоне увеличения предложения по Черноморскому региону.

В Украине цены спроса на подсолнечное масло упали сразу на 100 долларов за тонну — до 1100–1120 долларов с доставкой в дунайские порты. На рынок влияют усиление атак по портовой инфраструктуре и рост стоимости фрахта к румынской Констанце.

Экспорт подсолнечника остается проблемным

Снижение внутренней переработки могло бы компенсироваться увеличением экспорта подсолнечника. Однако этому мешают проблемы с таможенным оформлением.

По данным GrainTrade, Минэкономики повысило минимальные экспортные цены на подсолнечник и подсолнечное масло до уровня, превышающего рыночные показатели. Это фактически усложнило оформление экспортных операций.

В то же время, цены спроса на украинский подсолнечник с поставкой в Болгарию за неделю снизились еще на $10 — до $540–550 за тонну. На рынок оказывает давление предложение как со стороны болгарских фермеров, так и со стороны украинских поставщиков.

В таких условиях дальнейшее сокращение внутренней переработки, ограниченные возможности экспорта и риски новых атак по заводам и портовой инфраструктуре могут продолжить давление на закупочные цены подсолнечника в Украине.

Напомним, цены на подсолнечник в Украине в последнюю неделю августа выросли на $20 – до $460 за тонну по НДС на базисе CPT завод. В то же время, рапс и соя дорожали преимущественно на западном направлении, тогда как на других базисах цены снижались.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности