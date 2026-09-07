Подсолнечник впервые за два года стал дешевле рапса: как изменились цены на масличные культуры

На прошлой неделе на украинском рынке увеличилось предложение подсолнечника нового урожая. Поэтому переработчики снизили закупочные цены еще на 500–1000 грн за тонну — до 19 000–20 500 грн/т на условиях СРТ (доставки в пункт назначения). В результате подсолнечник впервые за два года стоит дешевле рапса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "АПК-Информ".

Цены на подсолнечник

В южных областях закупочные цены на подсолнечник достигали 21 000–21 500 грн/т. На рынке растет конкуренция между переработчиками и экспортерами.

Цены спроса на внутреннем рынке экспортных компаний также снизились. В портах и на западной границе они почти не изменились и составляли 21 000–22 000 грн/т на условиях DAP.

Что происходит с рапсом

По данным Электронной зерновой биржи Украины, в начале сентября экспортные цены спроса на рапс выросли до $480–500 за тонну или 21 500–22 000 грн/т в портах Дуная.

На западной границе рост был больше: цены составляли $490–510 за тонну, или 22 000–23 000 грн/т, с доставкой на терминалы.

Также появился спрос на рапс с доставкой самосвалов в порт Констанца в Румынии. Цена составила около $580–585 за тонну.

Переработчики покупают рапс с маслом 44% за 20 000–22 000 грн/т с доставкой на заводы. Цены влияют на увеличение предложения и проблемы с экспортом рапсового шрота и масла.

Напомним, цены на подсолнечник в Украине в последнюю неделю августа выросли на $20 – до $460 за тонну по НДС на базисе CPT завод. В то же время, рапс и соя дорожали преимущественно на западном направлении, тогда как на других базисах цены снижались.