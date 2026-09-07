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Соняшник уперше за два роки став дешевшим за ріпак: як змінилися ціни на олійні культури

соняшник
На українському ринку впали ціни на соняшник / Depositphotos

Минулого тижня на українському ринку збільшилася пропозиція соняшнику нового урожаю. Через це переробники знизили закупівельні ціни ще на 500–1000 грн за тонну — до 19 000–20 500 грн/т на умовах СРТ (доставки до пункту призначення). У результаті соняшник вперше за два роки коштує дешевше за ріпак.

Як пише Dilo, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Ціни на соняшник

У південних областях закупівельні ціни на соняшник сягали 21 000–21 500 грн/т. На ринку зростає конкуренція між переробниками та експортерами.

Ціни попиту експортних компаній на внутрішньому ринку також знизилися. Водночас у портах та на західному кордоні вони майже не змінилися і становили 21 000–22 000 грн/т на умовах DAP.

Що відбувається з ріпаком

За даними Електронної зернової біржі України, на початку вересня експортні ціни попиту на ріпак зросли до $480–500 за тонну, або 21 500–22 000 грн/т, у портах Дунаю.

На західному кордоні зростання було більшим: ціни становили $490–510 за тонну, або 22 000–23 000 грн/т, з доставкою на термінали.

Також з'явився попит на ріпак із доставкою самоскидами до порту Констанца в Румунії. Ціна становила близько $580–585 за тонну.

Переробники купують ріпак з олійністю 44% за 20 000–22 000 грн/т з доставкою на заводи. На ціни впливають збільшення пропозиції та проблеми з експортом ріпакового шроту й олії.

Нагадаємо, ціни на соняшник в Україні в останній тиждень серпня зросли на $20 - до $460 за тонну з ПДВ на базисі CPT завод. Водночас ріпак і соя дорожчали переважно на західному напрямку, тоді як на інших базисах ціни знижувалися.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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