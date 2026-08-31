Ціни на соняшник зросли, ріпак і соя дорожчають на кордоні

Ціни на соняшник в Україні за тиждень зросли на $20 - до $460 за тонну з ПДВ на базисі CPT завод. Водночас ріпак і соя дорожчали переважно на західному напрямку, тоді як на інших базисах ціни знижувалися.

Як пише Delo.ua, про це інформує брокерська компанія Spike Brokers.

Ціни на олійні в Україні

Олійні культури в Україні демонструють різну цінову динаміку залежно від напрямку реалізації. За даними Spike Brokers, за тиждень ціна соняшнику на базисі CPT завод зросла з $440 до $460 за тонну. Ріпак на FCA Чоп подорожчав із $550 до $555 за тонну, водночас на базисі CPT завод його ціна знизилася з $485 до $480 за тонну.

"Західний експортний канал отримує більшу премію, тоді як портовий та внутрішній переробний паритети тримають дисконтний характер", - зазначили брокери.

Упродовж 1–27 серпня експорт соняшникової олії скоротився на 42,5% порівняно з аналогічним періодом липня — до 131,3 тис. тонн проти 228,4 тис. тонн. Експорт насіння соняшнику також зменшився — з 2,6 тис. до 0,6 тис. тонн. Натомість поставки соняшникового шроту за кордон зросли на 28% — до 83,1 тис. тонн.

Водночас експорт ріпаку різко зріс — до 255,2 тис. тонн проти 11,8 тис. тонн у першій половині липня, тобто у 21,6 раза. Поставки ріпакової олії збільшилися у 4,6 раза — до 69,4 тис. тонн із 15,2 тис. тонн.

Основними покупцями українського ріпаку стали Німеччина — 109,2 тис. тонн, Нідерланди — 84,3 тис. тонн та Чехія — 25,1 тис. тонн. На ці три країни припало близько 86% серпневого експорту насіння.

На ринку сої, навпаки, спостерігалося скорочення експорту. За 1–27 серпня Україна поставила за кордон 27,1 тис. тонн сої — на 55,6% менше, ніж за аналогічний період липня. Експорт соєвої олії знизився на 11%, до 33,3 тис. тонн, а соєвого шроту — на 28,9%, до 70,7 тис. тонн.

Загалом експорт соєвих бобів, олії та шроту скоротився на 34% — зі 197,8 тис. до 131,1 тис. тонн.

Ціни на сою також змінювалися залежно від напрямку. Для ГМО-сої вартість на CPT порт знизилася з $420 до $410 за тонну, а на CPT завод — із $425 до $400. Водночас на FCA Чоп ціна зросла з $435 до $450 за тонну. Для не-ГМО сої на CPT порт ціна знизилася з $440 до $430, тоді як на FCA Чоп зросла з $470 до $475 за тонну.

За оцінкою Spike Brokers, різниця між цінами на західному напрямку та іншими каналами реалізації продовжує збільшуватися. Зокрема, спред між FCA Чоп і CPT завод для ГМО-сої за тиждень зріс із $10 до $50 за тонну, а для не-ГМО сої різниця між FCA Чоп і CPT порт збільшилася з $30 до $45 за тонну.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила залізничний експорт олії. За 25 діб серпня “Укрзалізниця” перевезла за кордон 89,3 тис. тонн продукції, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.