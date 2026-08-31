Цены на подсолнечник выросли, рапс и соя дорожают на границе

Цены на подсолнечник в Украине за неделю выросли на $20 – до $460 за тонну с НДС на базисе CPT завод. В то же время, рапс и соя дорожали преимущественно на западном направлении, тогда как на других базисах цены снижались.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует брокерская компания Spike Brokers.

Цены на масляные в Украине.

Масличные культуры в Украине демонстрируют разную ценовую динамику в зависимости от направления реализации. По данным Spike Brokers, за неделю цена подсолнечника на базисе CPT завод выросла с $440 до $460 за тонну. Рапс на FCA Чоп подорожал с $550 до $555 за тонну, на базисе CPT завод его цена снизилась с $485 до $480 за тонну.

"Западный экспортный канал получает большую премию, в то время как портовый и внутренний перерабатывающий паритеты носят дисконтный характер", - отметили брокеры.

За 1–27 августа экспорт подсолнечного масла сократился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом июля — до 131,3 тыс. тонн против 228,4 тыс. тонн. Экспорт семян подсолнечника также снизился — с 2,6 тыс. до 0,6 тыс. тонн. Поставки же подсолнечного шрота за границу выросли на 28% — до 83,1 тыс. тонн.

В то же время, экспорт рапса резко возрос — до 255,2 тыс. тонн против 11,8 тыс. тонн в первой половине июля, то есть в 21,6 раза. Поставки рапсового масла увеличились в 4,6 раза – до 69,4 тыс. тонн с 15,2 тыс. тонн.

Основными покупателями украинского рапса стали Германия – 109,2 тыс. тонн, Нидерланды – 84,3 тыс. тонн и Чехия – 25,1 тыс. тонн. На эти три страны пришлось около 86% августовского экспорта семян.

На рынке сои, напротив, наблюдалось сокращение экспорта. За 1-27 августа Украина поставила за границу 27,1 тыс. тонн сои - на 55,6% меньше, чем за аналогичный период июля. Экспорт соевого масла снизился на 11%, до 33,3 тыс. тонн, а соевого шрота – на 28,9%, до 70,7 тыс. тонн.

В целом экспорт соевых бобов, растительного масла и шрота сократился на 34% — со 197,8 тыс. до 131,1 тыс. тонн.

Цены на сою также изменялись в зависимости от направления. Для ГМО-сои стоимость на CPT порт снизилась с $420 до $410 за тонну, а на CPT завод — с $425 до $400. В то же время, на FCA Чоп цена выросла с $435 до $450 за тонну. Для не-ГМО сои на CPT порт цена снизилась с $440 до $430, в то время как на FCA Чоп выросла с $470 до $475 за тонну.

По оценке Spike Brokers разница между ценами на западном направлении и другими каналами реализации продолжает увеличиваться. В частности, спрэд между FCA Чоп и CPT завод для ГМО-сои за неделю вырос с $10 до $50 за тонну, а для не-ГМО сои разница между FCA Чоп и CPT порт увеличилась с $30 до $45 за тонну.

Напомним, Украина существенно нарастила железнодорожный экспорт растительного масла. За 25 суток августа "Укрзализныця" перевезла за границу 89,3 тыс. тонн продукции, что на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.