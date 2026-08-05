Экспорт из Украины сократился: как изменились цены на подсолнечное масло

Мировой рынок растительных масел показывает разнонаправленную динамику. Из-за сокращения предложения подсолнечного масла из Черноморского региона его цены продолжают расти, в то время как увеличение производства и экспорта соевого масла оказывает давление на котировки. Дополнительным фактором влияния стало падение мировых цен на нефть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Дефицит украинского масла изменил мировые цены

На мировом рынке растительных масел наблюдается разнонаправленная динамика. Сокращение предложения подсолнечного масла из Черноморского региона поддерживает рост цен, в то время как увеличение производства и экспорта соевого масла сдерживает рынок. Дополнительное давление на котировки оказывает падение мировых цен на нефть.

За неделю октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,8% - до 79 долларов за баррель. Это негативно сказалось на рынке биотоплива и способствовало снижению цен на соевое масло. В частности, декабрьские фьючерсы на CBOT в Чикаго потеряли 2,2%, а в Бразилии и Китае также зафиксировали снижение цен.

В то же время, экспорт соевого масла из Аргентины в июне достиг рекордных 742 тыс. тонн, что усилило предложение на мировом рынке.

Пальмовое масло, напротив, подорожало. Сентябрьские фьючерсы на бирже Bursa Malaysia выросли на 1,1% благодаря увеличению экспорта из Малайзии. Однако аналитики прогнозируют, что уже в конце года соевое масло может стать дешевле пальмового, что изменит структуру спроса, в частности в Индии.

Цены на подсолнечное масло продолжают расти. В Индии они повысились на 15 долларов за тонну из-за сокращения поставок из Украины и удорожания российской продукции.

В Украине закупочные цены на подсолнечное масло остаются на уровне 1320–1335 долларов за тонну с поставкой в дунайские порты. В то же время предложение подсолнечника ограничено, поскольку большинство перерабатывающих предприятий временно перешли на переработку рапса.

Дополнительным фактором давления на украинский рынок стали российские обстрелы портов и маслоэкстракционных заводов на юге страны, существенно сократившие морской экспорт. Это также способствовало снижению цен на рапсовое масло в Европе.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.