Експорт з України скоротився: як змінилися ціни на соняшникову олію

Світовий ринок рослинних олій демонструє різноспрямовану динаміку. Через скорочення пропозиції соняшникової олії з Чорноморського регіону її ціни продовжують зростати, тоді як збільшення виробництва та експорту соєвої олії тисне на котирування. Додатковим фактором впливу стало падіння світових цін на нафту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Дефіцит української олії змінив світові ціни

На світовому ринку рослинних олій спостерігається різноспрямована динаміка. Скорочення пропозиції соняшникової олії з Чорноморського регіону підтримує зростання цін, тоді як збільшення виробництва та експорту соєвої олії стримує ринок. Додатковий тиск на котирування чинить падіння світових цін на нафту.

За тиждень жовтневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 3,8% — до 79 доларів за барель. Це негативно позначилося на ринку біопалива та сприяло зниженню цін на соєву олію. Зокрема, грудневі ф'ючерси на CBOT у Чикаго втратили 2,2%, а в Бразилії та Китаї також зафіксували зниження цін.

Водночас експорт соєвої олії з Аргентини у червні досяг рекордних 742 тис. тонн, що посилило пропозицію на світовому ринку.

Пальмова олія, навпаки, подорожчала. Вересневі ф'ючерси на біржі Bursa Malaysia зросли на 1,1% завдяки збільшенню експорту з Малайзії. Однак аналітики прогнозують, що вже наприкінці року соєва олія може стати дешевшою за пальмову, що змінить структуру попиту, зокрема в Індії.

Ціни на соняшникову олію також продовжують зростати. В Індії вони підвищилися на 15 доларів за тонну через скорочення поставок з України та подорожчання російської продукції.

В Україні закупівельні ціни на соняшникову олію залишаються на рівні 1320–1335 доларів за тонну з поставкою до дунайських портів. Водночас пропозиція соняшнику обмежена, оскільки більшість переробних підприємств тимчасово перейшла на переробку ріпаку.

Додатковим фактором тиску на український ринок стали російські обстріли портів і маслоекстракційних заводів на півдні країни, які суттєво скоротили морський експорт. Це також сприяло зниженню цін на ріпакову олію в Європі.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.