Світовий ринок збільшив закупівлі соняшникової олії: як це змінить український експорт

У світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Останнім часом маржа переробки соняшнику в Україні суттєво знизилася. За даними аналітиків "АПК-Інформ", головна причина — стрімке подорожчання внутрішньої сировини. Водночас експортні ціни на готову українську олію у квітні хоч і зростали, але значно повільніше, ніж на інші види рослинних олій.

Проте посилення конкурентоспроможності соняшникової олії на світовому ринку покращує перспективи експорту для українських переробників.

У березні Україна наростила поставки на 18% (до 427 тис. т), а у квітні вийшла на максимум з червня 2025 року — 442 тис. т. Основні обсяги пішли до країн ЄС та Близького Сходу.

Головний виклик для України — втрата часток на ключових ринках через рекордні врожаї у конкурентів. У січні – березні 2026 року чотири найбільші гравці (Україна, Аргентина, Туреччина та РФ) сукупно експортували 3,3 млн т олії, що на 22% більше, ніж торік.

Найбільш показовою стала зміна трендів в Індії — ключовому світовому імпортері. За січень – квітень 2026 року країна наростила імпорт соняшникової олії на 17% — до 1 млн т.

Проте українські постачальники втрачають цей ринок. Частка української олії в індійському імпорті впала з 23% до 16%. Натомість майже 52% обсягів перехопила РФ, а частка Аргентини злетіла з 7% до 22%.

При цьому частка України у загальному експорту у березні знизилася порівняно з січнем з 40% до 33%, а частка Аргентини виросла з 11% до 16%, тоді як частки Туреччини та рф майже не змінилися.

До кінця поточного сезону Україна ще має потенціал для переробки соняшнику. Проте фінальні обсяги експорту залежатимуть від того, чи зможуть українські заводи конкурувати за рентабельністю з іншими олійними культурами в умовах, коли логістика та демпінг з боку конкурентів стали визначальними факторами.

Нагадаємо, українські олійні заводи масово переходять на переробку ріпаку і сої або припиняють роботу через дефіцит та високу ціну соняшнику, яка тримається на рівні 33-34 тис. грн/т.