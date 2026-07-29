НБУ покарав п'ять фінансових компаній: що сталося

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства та здійснення ризикової діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Заходи впливу застосовано до ТОВ "ФК "Фалькон", ТОВ "ФК "Аріан Плюс", ТОВ "Інвестмент Юніон", ТОВ "ФК "Юрспецфінанс" та ТОВ "Лізингова компанія "Еко Лізинг".

Залежно від характеру виявлених порушень регулятор ухвалив такі рішення:

Штраф та письмове застереження: до ТОВ "ФК "Фалькон" застосовано штраф у розмірі 172 940 грн і письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг. Установа має сплатити штраф протягом місяця, а порушення усунути до 18 серпня 2026 року.

Письмове застереження: до ТОВ "ФК "Аріан Плюс" застосовано застереження через порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанію зобов'язано усунути недоліки до 18 серпня 2026 року.

Вимоги про усунення порушень: ТОВ "Інвестмент Юніон" отримало вимогу через неподання інформації та документів на запит НБУ у встановлений строк. ТОВ "ФК "Юрспецфінанс" (відповідальна особа небанківської фінгрупи "Профітактив Груп") порушило строки подання аудиторського звіту щодо консолідованої звітності за 2025 рік. Обидві компанії мають виправити порушення до 18 серпня 2026 року.