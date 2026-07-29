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НБУ покарав п'ять фінансових компаній: що сталося
Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства та здійснення ризикової діяльності.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Заходи впливу застосовано до ТОВ "ФК "Фалькон", ТОВ "ФК "Аріан Плюс", ТОВ "Інвестмент Юніон", ТОВ "ФК "Юрспецфінанс" та ТОВ "Лізингова компанія "Еко Лізинг".
Подробиці щодо застосованих санкцій
Залежно від характеру виявлених порушень регулятор ухвалив такі рішення:
- Штраф та письмове застереження: до ТОВ "ФК "Фалькон" застосовано штраф у розмірі 172 940 грн і письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг. Установа має сплатити штраф протягом місяця, а порушення усунути до 18 серпня 2026 року.
- Письмове застереження: до ТОВ "ФК "Аріан Плюс" застосовано застереження через порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанію зобов'язано усунути недоліки до 18 серпня 2026 року.
- Вимоги про усунення порушень: ТОВ "Інвестмент Юніон" отримало вимогу через неподання інформації та документів на запит НБУ у встановлений строк. ТОВ "ФК "Юрспецфінанс" (відповідальна особа небанківської фінгрупи "Профітактив Груп") порушило строки подання аудиторського звіту щодо консолідованої звітності за 2025 рік. Обидві компанії мають виправити порушення до 18 серпня 2026 року.
- Зупинення окремого виду операцій: ТОВ "Лізингова компанія "Еко Лізинг" зупинено надання коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги до 27 липня 2027 року. Під час безвиїзного нагляду НБУ встановив факт здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів і кредиторів, зокрема проведення операцій без економічної доцільності.
Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії "Онлайн Фінанс". Регулятор ухвалив таке рішення за підсумками наглядових дій щодо діяльності установи.
Також регулятор позбавив ліцензій страхові компанії "Аско ДС" та "Перемога". Заходи впливу було застосовано через системні порушення вимог профільного законодавства та здійснення ризикових операцій.