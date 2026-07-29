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НБУ наказал пять финансовых компаний: что произошло

НБУ
НБУ наказал пять финансовых компаний / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковой деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Меры воздействия применены к ООО "ФК "Фалькон", ООО "ФК "Ариан Плюс", ООО "Инвестмент Юнион", ООО "ФК "Юрспецфинанс" и ООО "Лизинговая компания "Эко Лизинг".

Подробности о примененных санкциях

В зависимости от характера выявленных нарушений регулятор принял следующие решения:

  • Штраф и письменная оговорка: к ООО "ФК "Фалькон" применен штраф в размере 172 940 грн и письменная оговорка за нарушение требований Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг. Учреждение должно уплатить штраф в течение месяца, а нарушение устранить до 18 августа.
  • Письменная оговорка: к ООО "ФК "Ариан Плюс" применена оговорка из-за нарушения требований к системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Компанию обязано устранить недостатки до 18 августа 2026 года.
  • Требования об устранении нарушений: ООО "Инвестмент Юнион" потребовало из-за неподачи информации и документов по запросу НБУ в установленный срок. ООО "ФК "Юрспецфинанс" (ответственное лицо небанковской фингруппы "Профитактив Групп") нарушило сроки представления аудиторского отчета по консолидированной отчетности за 2025 год. Обе компании должны исправить нарушения до 18 августа 2026 года.
  • Остановка отдельного вида операций: ООО "Лизинговая компания "Эко Лизинг" остановлено предоставление средств на условиях договора возвратной финансовой помощи до 27 июля 2027 года.

Напомним, НБУ отозвал лицензию у финансовой компании "Онлайн Финанс". Регулятор принял такое решение по итогам надзорных действий по деятельности учреждения.

Также регулятор лишил лицензий страховые компании "Аско ДС" и "Победа". Меры воздействия были применены из-за системных нарушений требований профильного законодательства и осуществления рисковых операций.

Автор:
Максим Кольц