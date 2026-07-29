Добывали песок под прикрытием спецразрешения: разоблачена группа, нанесшая ущерб на 48 млн грн

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, которые в течение трех лет незаконно добывали песок в Тернопольской области и отмывали средства из-за подконтрольного бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ущерб окружающей среде превышает 48,2 млн грн, а объем легализованных доходов составляет более 12,4 млн грн.

Схему организовал один из основателей местного общества. Он привлек к сделке другого соучредителя и директора предприятия.

Организатор осуществлял общее руководство, контролировал работу карьера, сбыт полезного ископаемого и распределение доходов, тогда как сообщники отвечали за прикрытие деятельности, юридическое оформление сделок и поиск покупателей.

Как работала схема

По данным правоохранителей, систематическая добыча песка на месторождении "Болезубовское-3" продолжалась с августа 2021 года по октябрь 2024 года.

Только в ноябре 2023 года предприятие оформило специальное разрешение, однако оно предусматривало исключительно геологическое изучение недр, а не проведение промышленных работ. Наличие документа фигуранты использовали для создания видимости легальности своих действий.

Согласно выводам экспертиз, из недр было незаконно изъято более 53,6 тыс. кубометров песка стоимостью 11,3 млн грн.

Отмывание средств

Для реализации ископаемых и легализации доходов подозреваемые оформляли фиктивные документы от имени компании и подконтрольного ФЛП. Всего по этой схеме было продано более 51,6 тыс. кубометров песка на 12,4 млн грн.

Получившуюся прибыль распределяли между членами группы и направляли на финансирование дальнейшей добычи.

В рамках расследования правоохранители провели 17 обысков, в ходе которых изъяли черновую документацию, носители информации, мобильные телефоны и два автомобиля премиумкласса.

В настоящее время троим участникам группы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Прокуроры ходатайствуют в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Офиса генерального прокурора

Фото: Офиса генерального прокурора

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