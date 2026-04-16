Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Песок на 70 миллионов: в Житомирской области бизнесмены устроили нелегальный карьер

песок
В Житомирской области организовали нелегальный карьер / Офис генерального прокурора Украины

Экологическая прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек – двух руководителей и совладельца предприятия. Им инкриминируют организацию масштабной схемы незаконной добычи песка на землях сельскохозяйственного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали схемы

По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась в 2024 году на территории Харитоновской общины Житомирского района. Обвиняемые развернули добычу ископаемых на участках рядом с действующим карьером, однако не имели на это никаких специальных разрешений на недр.

Используя технику общества, обвиняемые добыли более 68 тысяч кубометров песка. В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 70 млн грн.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых местного значения, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Ранее в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023-2025 годах и нанес государству более 182 млн грн ущерба.

Автор:
Татьяна Бессараб