Песок на 70 миллионов: в Житомирской области бизнесмены устроили нелегальный карьер

Экологическая прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек – двух руководителей и совладельца предприятия. Им инкриминируют организацию масштабной схемы незаконной добычи песка на землях сельскохозяйственного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали схемы

По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась в 2024 году на территории Харитоновской общины Житомирского района. Обвиняемые развернули добычу ископаемых на участках рядом с действующим карьером, однако не имели на это никаких специальных разрешений на недр.

Используя технику общества, обвиняемые добыли более 68 тысяч кубометров песка. В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 70 млн грн.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых местного значения, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Ранее в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023-2025 годах и нанес государству более 182 млн грн ущерба.