В Полтавской области будут судить предпринимательницу за добычу песка на 10 миллионов

Полтавская областная прокуратура
Руководитель компании организовала незаконную добычу песка/Полтавская областная прокуратура

На Полтавщине будут судить руководительницу частного предприятия, которая организовала масштабную незаконную добычу песка, нанесшего государству ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Детали нарушения

Согласно материалам досудебного расследования, предприятие получило в аренду более 8 гектаров земли в пределах Новоселовского сельского совета еще в 2018 году.

Договор, заключенный с Полтавской ОГА, предусматривал исключительно создание резерва почвы для хозяйственных нужд, что не давало права на добычу полезных ископаемых.

Несмотря на условия документа, в апреле 2020 года руководитель компании без специального разрешения на пользование недрами организовала добычу песка.

В общей сложности с участка было изъято более 13 тысяч кубометров сырья, которое впоследствии было продано другому субъекту хозяйствования.

Последствия для окружающей среды

Незаконная деятельность повлекла ущерб окружающей среде и Новоселовской территориальной общине на сумму более 10 миллионов гривен.

Для компенсации этих потерь прокуроры подали гражданский иск обвиняемой, а также отдельный иск к предприятию с требованием расторгнуть договор аренды земли.

Действия руководительницы квалифицированы по статье о незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, организовавшим нелегальную добычу ископаемых на территории шахты в Новодонецкой общине. Руководитель частного общества вместо геологического изучения недр наладил полноценную добычу каменного угля в селе Курицыно Краматорского района.

Автор:
Татьяна Бессараб