Вместо исследований: разоблачена схема незаконной добычи на угольном месторождении на Волыни

Львовское предприятие, имея разрешение только на геологическое изучение угольного месторождения на Волыни, в течение пяти лет осуществляло полноценную промышленную добычу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За этот период с месторождения было вывезено около 105 тысяч тонн стратегического сырья, которое по документам оформляли как результаты "опытно-промышленной разработки".

Объемы изъятых ресурсов

За время функционирования схемы организаторы добыли более 56 тонн алевролита, 34 тонны аргилита и более 14 тонн песчаника. Эти материалы критически важны для восстановления инфраструктуры и строительства.

По предварительным оценкам правоохранителей, сумма нанесенного государству ущерба превышает 102 миллиона гривен.

Директору предприятия уже доложено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр.

Результаты обысков

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять обысков на территории Волынской, Львовской и Киевской областей.

В ходе следственных действий была изъята специальная техника, значительные суммы наличных денег и документальные доказательства легализации незаконно добываемых ресурсов.

Следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к функционированию незаконной схемы добычи на Волыни.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, организовавшим нелегальную добычу ископаемых на территории шахты в Новодонецкой общине. Руководитель частного общества вместо геологического изучения недр наладил полноценную добычу каменного угля в селе Курицыно Краматорского района.