В Донецкой области разоблачили схему незаконной добычи угля на миллион гривен

Правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, организовавшим нелегальную добычу ископаемых на территории шахты в Новодонецкой общине.

По данным следствия, руководитель частного общества вместо геологического изучения недр наладил полноценную добычу каменного угля в селе Курицыно Краматорского района.

Для маскировки деятельности должностное лицо привлекло сообщников и заключило фиктивный договор подряда с другим предприятием.

Механизм работы "черной" шахты

С декабря 2025 по февраль 2026 участники схемы поднимали уголь на поверхность через вентиляционный шурф, который технически не предназначен для таких работ.

Процесс на месте координировал заместитель организатора, а директор и главный инженер подрядной фирмы снабжали объект техникой и рабочей силой.

Добытое сырье вывозили на специальную площадку в Днепропетровской области для дальнейшей реализации.

Какие убытки государству

Деятельность группы была прекращена в марте 2026 года. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели добыть почти 230 тонн угля, что нанесло государственным интересам ущерб на сумму более 900 тысяч гривен.

Донецкая областная прокуратура инкриминирует четырем должностным лицам незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения. Подозреваемым уже избраны меры пресечения.

Досудебное расследование проводится следователями и оперативниками ГУНП в Донецкой области. Действия участников схемы квалифицированы по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона предотвратила незаконное использование земель военного полигона для добычи недр. Благодаря решению суда, компания-недропользователь потеряла право на добычу песка .