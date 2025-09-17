Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Житомирская прокуратура остановила незаконную добычу песка на военном полигоне

песок
В Житомирской области хотели добывать песок на полигоне

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона успешно предотвратила незаконное использование земель военного полигона для добычи недр. Благодаря решению суда, компания-недропользователь потеряла право на добычу песка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Нарушения были обнаружены, когда Государственная служба геологии и недр Украины продала на электронном аукционе участок земли вблизи Житомира. Оказалось, что эта территория относится к землям обороны, где находится военный полигон.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о признании аукциона и выданного разрешения на пользование недрами недействительными.

В результате решением Хозяйственного суда города Киева от 14 мая 2025 года признаны недействительными результаты электронного аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами, договор купли-продажи такого разрешения и само разрешение.

Не согласившись с таким решением суда, недропользователь подал апелляционную жалобу.

Однако постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 08 сентября 2025 года решение первой инстанции оставлено по-прежнему, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Таким образом, прокуратура сделала невозможным нецелевое использование земель военного объекта.

Напомним, в Днепропетровской области местные фермеры незаконно использовали земли танкового полигона для выращивания сельскохозяйственных культур. По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел Днепра легально заключал договоры аренды с аграриями на использование около 1,5 тыс. га земель Министерства обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб