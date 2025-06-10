Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,09

EUR

47,37

+0,10

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,70

47,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Танковый полигон на Днепропетровщине годами превращали в поле для агрокультур

танковый полигон
ДБР вернули Минобороны танковый полигон на Днепропетровщине/ДБР

В Днепропетровской области местные фермеры незаконно использовали земли танкового полигона для выращивания сельскохозяйственных культур.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел Днепра легально заключал договоры аренды с аграриями на использование около 1,5 тыс. гектаров земель Министерства обороны.

Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без каких-либо договоров и уплаты арендной платы.

Бывший руководитель отдела игнорировал эти нарушения и не предпринимал мер, чтобы остановить незаконное использование военной земли.

Фото 2 — Танковый полигон на Днепропетровщине годами превращали в поле для агрокультур

Пока ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что привело к тяжелым последствиям в особый период (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

В ходе досудебного расследования земли танкового полигона уже возвращено Министерству обороны Украины .

Напомним, Минобороны открыло полигон, который станет платформой для развития и тестирования современных технологий в сфере разминирования, гражданской защиты и экологической безопасности.

Автор:
Татьяна Бессараб