Танковый полигон на Днепропетровщине годами превращали в поле для агрокультур

В Днепропетровской области местные фермеры незаконно использовали земли танкового полигона для выращивания сельскохозяйственных культур.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел Днепра легально заключал договоры аренды с аграриями на использование около 1,5 тыс. гектаров земель Министерства обороны.

Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без каких-либо договоров и уплаты арендной платы.

Бывший руководитель отдела игнорировал эти нарушения и не предпринимал мер, чтобы остановить незаконное использование военной земли.

Пока ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что привело к тяжелым последствиям в особый период (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

В ходе досудебного расследования земли танкового полигона уже возвращено Министерству обороны Украины .

Напомним, Минобороны открыло полигон, который станет платформой для развития и тестирования современных технологий в сфере разминирования, гражданской защиты и экологической безопасности.