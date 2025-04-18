"Железный полигон": за три месяца специалисты провели 50 испытаний новых образцов вооружения

Благодаря проекту "Железный полигон", который предлагает бесплатное тестирование для производителей оружия, за первый квартал 2025 года было проведено 50 испытаний новых образцов вооружения.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, новые заявки на проведение испытаний поступают каждый день. В настоящее время еще 72 заявки находятся на разных этапах подготовки к тестированию.

Что такое "Железный полигон"?

"Железный полигон" — это доступная и понятная площадка для быстрого и эффективного испытания отечественных образцов вооружения. обеспечивает доступ для производителей к процессу профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом.

Напомним, в августе 2024 года Министерство по стратегическим отраслям промышленности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины запустили проект "Железный полигон", который предлагает бесплатное тестирование вооружения и военной техники для украинских производителей.