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"Залізний полігон": за три місяці фахівці провели 50 випробувань нових зразків озброєння

військовий, поле, БпЛА
В Україні провели 50 випробувань нових зразків озброєння. / Сухопутні війська ЗСУ

Завдяки проєкту "Залізний полігон", який пропонує безкоштовне тестування для виробників зброї, за перший квартал 2025 року було проведено 50 випробувань нових зразків озброєння. Здебільшого — в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, нові заявки на проведення випробувань надходять щодня. Наразі ще 72 заявки знаходяться на різних етапах підготовки до тестувань.

Що таке "Залізний полігон"?

"Залізний полігон" — це доступний та зрозумілий майданчик для швидкого й ефективного випробування вітчизняних зразків озброєння. Він  забезпечує доступ для виробників до процесу фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом України запустили проєкт “Залізний полігон”, який пропонує безкоштовне тестування озброєння та військової техніки для українських виробників.

Автор:
Тетяна Ковальчук