Українські виробники отримають доступ до безкоштовного полігону для тестування озброєння

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом України запустили проєкт “Залізний полігон”, який пропонує безкоштовне тестування озброєння та військової техніки для українських виробників. Про це йдеться на сайті Мінстратегпрому.

"Залізний полігон" надає українським виробникам можливість провести професійні тестування своїх розробок, а також отримати експертну оцінку від військових науково-дослідних інститутів.

Послуга включає доступ до майданчиків, обладнаних для різних типів військової техніки та озброєння, а також широкий спектр додаткових послуг, таких як:

Методологія випробувань

Фахова експертиза

Супровід під час тестувань

Консультації та зворотний зв’язок від військових

Щоб скористатися послугою, виробники повинні заповнити форму та пройти процедуру безпеки.

Після цього їм надішлють запрошення відвідати полігон в Україні в зазначений день і час. На полігоні будуть створені всі необхідні умови для тестування техніки. Фахівці Генерального штабу та Міністерства стратегічних галузей промисловості забезпечать супровід і нададуть допомогу під час випробувань.

Крім того, під час тестування виробники отримають методичні рекомендації та висновки від Генштабу, що дозволить удосконалити їхні продукти. Міністерство оборони також відібере успішно протестовані зразки для інтеграції в навчальні програми.

Зазначається, що виробники можуть звертатися за цією послугою кілька разів протягом розробки свого продукту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com