Украинские производители получат доступ к бесплатному полигону для тестирования вооружения

Министерство по стратегическим отраслям промышленности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины запустили проект "Железный полигон", который предлагает бесплатное тестирование вооружения и военной техники для украинских производителей. Об этом идет речь на сайте Минстратегпрома.

"Железный полигон" дает украинским производителям возможность провести профессиональные тестирования своих разработок, а также получить экспертную оценку от военных научно-исследовательских институтов.

Услуга включает доступ к площадкам, оборудованным для различных типов военной техники и вооружения, а также широкий спектр дополнительных услуг, таких как:

Методология испытаний

Профессиональная экспертиза

Сопровождение во время тестирований

Консультации и обратная связь от военных

Чтобы воспользоваться услугой, изготовители должны заполнить форму и пройти процедуру безопасности.

После этого им пришлют приглашение посетить полигон в Украине в указанный день и время. На полигоне будут созданы все необходимые условия для тестирования техники. Специалисты Генерального штаба и Министерства стратегических отраслей промышленности обеспечат сопровождение и окажут помощь в ходе испытаний.

Кроме того, при тестировании производители получат методические рекомендации и выводы от Генштаба, что позволит усовершенствовать их продукты. Министерство обороны также отберет успешно протестированные образцы для интеграции в обучающие программы.

Отмечается, что производители могут обращаться за этой услугой несколько раз при разработке своего продукта.

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