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Украинские производители получат доступ к бесплатному полигону для тестирования вооружения
Министерство по стратегическим отраслям промышленности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины запустили проект "Железный полигон", который предлагает бесплатное тестирование вооружения и военной техники для украинских производителей. Об этом идет речь на сайте Минстратегпрома.
"Железный полигон" дает украинским производителям возможность провести профессиональные тестирования своих разработок, а также получить экспертную оценку от военных научно-исследовательских институтов.
Услуга включает доступ к площадкам, оборудованным для различных типов военной техники и вооружения, а также широкий спектр дополнительных услуг, таких как:
- Методология испытаний
- Профессиональная экспертиза
- Сопровождение во время тестирований
- Консультации и обратная связь от военных
Чтобы воспользоваться услугой, изготовители должны заполнить форму и пройти процедуру безопасности.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
После этого им пришлют приглашение посетить полигон в Украине в указанный день и время. На полигоне будут созданы все необходимые условия для тестирования техники. Специалисты Генерального штаба и Министерства стратегических отраслей промышленности обеспечат сопровождение и окажут помощь в ходе испытаний.
Кроме того, при тестировании производители получат методические рекомендации и выводы от Генштаба, что позволит усовершенствовать их продукты. Министерство обороны также отберет успешно протестированные образцы для интеграции в обучающие программы.
Отмечается, что производители могут обращаться за этой услугой несколько раз при разработке своего продукта.
Источник фото: ua.depositphotos.com