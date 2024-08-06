Правительство выделило 500 млн грн из резервного фонда для модернизации полигонов МВД

Правительство приняло решение о выделении 500 миллионов гривен из резервного фонда для обустройства учебных полигонов и стрельбищь для Министерства внутренних дел. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что для выделения этих средств Кабмин сократил расходы на обслуживание государственного долга на 500 миллионов гривен, запланированных для Министерства финансов.

В частности, из выделенных средств 266 миллионов 425 тысяч гривен пойдет на нужды Национальной гвардии, 114 86 000 гривен — на Администрацию Государственной пограничной службы, а 119 миллионов 489 тысяч гривен — на Национальную полицию.

"Эти средства будут использованы для улучшения обороноспособности государства путем обустройства учебных полигонов и стрельб", — отметил Мельничук.

Как ранее отметила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Подласа в интервью изданию ЭП, в Резервном фонде на данный момент осталось 592 миллиона гривен из 56 миллиардов, запланированных на 2024 год.



Напомним, Кабинет Министров Украины во время заседания 16 января принял решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн, которые будут направлены на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются между военными подразделениями на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

Позже, 22 января Кабмин выделил из резервного фонда еще 657 миллионов гривен для удовлетворения срочных нужд военных. Отмечается, что 10,7 млн. было предназначено для Государственной специальной службы транспорта, еще 10,524 млн. – для Главного управления разведки.

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