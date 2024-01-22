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Для военных выделили из резервного фонда 657 миллионов: на что их направят
Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета для удовлетворения срочных нужд военных бригад 657 миллионов гривен. 10,7 млн. предназначено для Государственной специальной службы транспорта, еще 10,524 млн. – для Главного управления разведки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Данные средства Минобороны планирует использовать для приобретения техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, изготовления боеприпасов, а также для ремонта и обслуживания техники, включая запасные и комплектующие части.
Согласно сообщению, каждая бригада определит свои потребности индивидуально, а распределение средств происходит по принципам, учитывающим активное участие воинских частей в боевых действиях, их организационную структуру и численность личного состава. Приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На данный момент Минобороны ожидает согласованные потребности от каждой воинской части. После этого Генеральный штаб произведет расчеты, а Минобороны подготовит запрос в Министерство финансов для перечисления средств.
"Выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, будет автоматически возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу", прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Дж.
Он добавил, что поскольку этот механизм заработает с февраля 2024 года, правительство выделило средства из резервного фонда для покрытия "финансового разрыва" в январе, чтобы обеспечить непрерывность поставки необходимых ресурсов военным.
Напомним, Кабинет Министров Украины во время заседания 16 января принял решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн, которые будут направлены на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются между военными подразделениями на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.