Уряд виділив 500 млн грн з резервного фонду для модернізації полігонів МВС

Уряд ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів гривень з резервного фонду для облаштування навчальних полігонів та стрільбищ для Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що для виділення цих коштів Кабмін скоротив видатки на обслуговування державного боргу на 500 мільйонів гривень, які були заплановані для Міністерства фінансів.

Зокрема, з виділених коштів 266 мільйонів 425 тисяч гривень піде на потреби Національної гвардії, 114 мільйонів 86 тисяч гривень – на Адміністрацію Державної прикордонної служби, а 119 мільйонів 489 тисяч гривень – на Національну поліцію.

"Ці кошти будуть використані для покращення обороноздатності держави шляхом облаштування навчальних полігонів та стрільбищ", - зазначив Мельничук.

Додамо, як раніше зазначила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа в інтерв'ю виданню ЕП, в Резервному фонді на даний момент залишилося 592 мільйони гривень з 56 мільярдів, запланованих на 2024 рік.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються між військовими підрозділами на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

Пізніше, 22 січня Кабмін виділив із резервного фонду ще 657 мільйонів гривень для задоволення термінових потреб військових. Зазначається, що 10,7 млн було призначено для Державної спеціальної служби транспорту, ще 10,524 млн – для Головного управління розвідки.

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