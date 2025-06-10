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Танковий полігон на Дніпропетровщині роками перетворювали на поле для агрокультур

танковий полігон
ДБР повернули Міноборони танковий полігон на Дніпропетровщині/ДБР

В Дніпропетровській області місцеві фермери незаконно використовували землі танкового полігону для вирощування сільськогосподарських культур.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ Дніпра легально укладав договори оренди з аграріями на використання близько 1,5 тис. гектарів земель Міністерства оборони.

Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів, на яких розташовувався танковий полігон, і використовували їх для посівів без жодних договорів та сплати орендної плати. 

Колишній керівник відділу ігнорував ці порушення і не вживав заходів, аби зупинити незаконне використання військової землі. Через його недбалість Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 мільйонів гривень, як підтвердила експертиза.  

Фото 2 — Танковий полігон на Дніпропетровщині роками перетворювали на поле для агрокультур

Наразі йому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

У ході досудового розслідування землі танкового полігону вже повернуто Міністерству оборони України

Нагадаємо, Міноборони відкрило полігон, який стане платформою для розвитку й тестування сучасних технологій у сфері розмінування, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Автор:
Тетяна Бесараб