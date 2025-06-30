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Незаконная добыча каолинов: в Черкасской области чиновник нанес ущерб государству на 190 млн грн

добыча каолинов
Чиновнику инкриминируют незаконную добычу каолинов/Черкасская областная прокуратура

В Звенигородском районе Черкасской области директор одного из местных предприятий организовал нелегальную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, в том числе каолинов. В результате государству причинено 190 миллионов гривен убытков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Детали схемы

Следствие установило, что в период с ноября 2020 года по март 2023 года чиновник организовал масштабную незаконную добычу вторичных каолинов. Эта деятельность осуществлялась с грубым нарушением установленных правил использования недрами.

Фото 2 — Незаконная добыча каолинов: в Черкасской области чиновник нанес ущерб государству на 190 млн грн

В целом, за указанный период противоправным способом было добыто около 14 тысяч тонн полезных ископаемых.

Площадь добычи ископаемых превышала пределы спецразрешения на недропользование и контур подсчета запасов.

Объявление подозрения

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Черкасской областной прокуратуры следователями Главного управления Нацполиции в Черкасской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черкасской области ДСР НПУ чиновнику предприятия уведомлено о подозрении.

Чиновнику инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 4 ст. 240 УКУ) и избирают меру пресечения.

Фото 3 — Незаконная добыча каолинов: в Черкасской области чиновник нанес ущерб государству на 190 млн грн

Что такое каолин?

Каолин – это природное минеральное сырье белого цвета с мягкой, мелкозернистой структурой и пластическими свойствами. Он является разновидностью горной породы, основным компонентом которой выступает минерал каолинит – соединение оксидов алюминия и кремния.

Каолин образуется в результате выветривания гранитов и гнейсов. В его состав, кроме каолинита, могут входить кварц, оксиды железа и другие примеси.

Благодаря высокой огнеупорности, адгезивным свойствам и умеренной пластичности, каолин имеет широкое применение:

  • Промышленность: производство керамики, фарфора, бумаги, резины, пластмасс.
  • Медицина: сорбент для выведения токсинов.
  • Косметология: компоненты масок, пудр, кремов.
  • Пищевая отрасль: разрешен как добавка E559.

Напомним, Черниговский суд удовлетворил иск Государственной службы геологии и недр Украины и аннулировал специальное разрешение № 3652, предоставленное ЧАО "Петроимпекс" на добычу габбро и лабрадорита на Осниковском месторождении в Житомирской области.

Автор:
Татьяна Бессараб