- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Незаконная добыча каолинов: в Черкасской области чиновник нанес ущерб государству на 190 млн грн
В Звенигородском районе Черкасской области директор одного из местных предприятий организовал нелегальную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, в том числе каолинов. В результате государству причинено 190 миллионов гривен убытков.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.
Детали схемы
Следствие установило, что в период с ноября 2020 года по март 2023 года чиновник организовал масштабную незаконную добычу вторичных каолинов. Эта деятельность осуществлялась с грубым нарушением установленных правил использования недрами.
В целом, за указанный период противоправным способом было добыто около 14 тысяч тонн полезных ископаемых.
Площадь добычи ископаемых превышала пределы спецразрешения на недропользование и контур подсчета запасов.
Объявление подозрения
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Черкасской областной прокуратуры следователями Главного управления Нацполиции в Черкасской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черкасской области ДСР НПУ чиновнику предприятия уведомлено о подозрении.
Чиновнику инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 4 ст. 240 УКУ) и избирают меру пресечения.
Что такое каолин?
Каолин – это природное минеральное сырье белого цвета с мягкой, мелкозернистой структурой и пластическими свойствами. Он является разновидностью горной породы, основным компонентом которой выступает минерал каолинит – соединение оксидов алюминия и кремния.
Каолин образуется в результате выветривания гранитов и гнейсов. В его состав, кроме каолинита, могут входить кварц, оксиды железа и другие примеси.
Благодаря высокой огнеупорности, адгезивным свойствам и умеренной пластичности, каолин имеет широкое применение:
- Промышленность: производство керамики, фарфора, бумаги, резины, пластмасс.
- Медицина: сорбент для выведения токсинов.
- Косметология: компоненты масок, пудр, кремов.
- Пищевая отрасль: разрешен как добавка E559.
Напомним, Черниговский суд удовлетворил иск Государственной службы геологии и недр Украины и аннулировал специальное разрешение № 3652, предоставленное ЧАО "Петроимпекс" на добычу габбро и лабрадорита на Осниковском месторождении в Житомирской области.