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Украинская добыча минерала для керамики и промышленности достигла 60 тыс. тонн в год
В 2024 году группа Esan, входящая в состав международной Eczacıbaşı Group – одного из мировых лидеров в производстве и экспорте минерального сырья, в Украине добыла 60 тысяч тонн первичного каолина – минерала для керамической и промышленной отраслей.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Nadra.info со ссылкой на сообщение регионального директора компании ООО "Сермин" (часть группы Esan) Ченка Гюльтекина.
Об экспорте каолина
Более 70% этой продукции было экспортировано, главным образом в Турцию, Испанию и Италию.
По словам Гюльтекина, экспорт каолина из Украины начался в 2023 году с объема 2 тысяч тонн, а уже в 2024 году достиг 43 тысяч тонн.
Общая стоимость экспорта в прошлом году составила около 2,7 миллионов евро (FOB Черноморск).
О компании
Компания "Сермин" является единственным международным горнодобывающим предприятием, продолжающим добычу минерального сырья в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
"Сермин" производит добычу первичного каолина на Викнинском месторождении в Кировоградской области. Этот минерал используется для производства керамических изделий, а также находит применение в резинотехнической и пластмассовой промышленности, искусственных кожах и тканях.
Весной 2025 года компания вошла в список владельцев специальных разрешений, за последние десять лет добывших менее 1% от общих балансовых запасов месторождения. По данным на осень 2021 года, запасы первичного каолина на Викнинском месторождении по категориям В+С1 составили 33 млн. тонн.
Группа Esan, в состав которой входит ООО "Сермин", руководит 40 карьерами в Турции, извлекая полевой шпат, глину, каолин, а также свинец, цинк и золото. Кроме того, компания реализует инвестиционные проекты за рубежом и располагает офисами и представительствами в Казахстане, Китае, Италии и Украине.
Esan является активным членом Комитета по недропользованию при Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).
Что известно о каолине?
Каолин – это природное минеральное сырье белого цвета с мягкой, мелкозернистой структурой и пластическими свойствами. Он является разновидностью горной породы, основным компонентом которой выступает минерал каолинит – соединение оксидов алюминия и кремния. Благодаря своим физико-химическим свойствам каолин широко применяется в промышленности, медицине, косметологии и пищевой отрасли.
Каолин образуется в результате длительного выветривания горных пород, в том числе гранитов и гнейсов, содержащих полевой шпат и слюду.
Основание каолина составляет минерал каолинит, однако в его состав могут также входить кварц, оксиды железа и другие примеси.
Обладает высокой огнеупорностью, слабой пластичностью и хорошими адгезивными свойствами, что делает его ценным материалом для различных сфер использования.
Основные направления применения:
- Промышленность: используется в производстве керамики, фарфора, фаянса, бумаги, резины, пластмасс.
- Медицина: применяется в качестве сорбента для выведения токсинов.
- Косметика: входит в состав масок, пудры, кремов в качестве наполнителя и абсорбента.
- Пищевая промышленность: разрешен как пищевая добавка под кодом E559.