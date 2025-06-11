Украинская добыча минерала для керамики и промышленности достигла 60 тыс. тонн в год

В 2024 году группа Esan, входящая в состав международной Eczacıbaşı Group – одного из мировых лидеров в производстве и экспорте минерального сырья, в Украине добыла 60 тысяч тонн первичного каолина – минерала для керамической и промышленной отраслей.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Nadra.info со ссылкой на сообщение регионального директора компании ООО "Сермин" (часть группы Esan) Ченка Гюльтекина.

Об экспорте каолина

Более 70% этой продукции было экспортировано, главным образом в Турцию, Испанию и Италию.

По словам Гюльтекина, экспорт каолина из Украины начался в 2023 году с объема 2 тысяч тонн, а уже в 2024 году достиг 43 тысяч тонн.

Общая стоимость экспорта в прошлом году составила около 2,7 миллионов евро (FOB Черноморск).

О компании

Компания "Сермин" является единственным международным горнодобывающим предприятием, продолжающим добычу минерального сырья в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Сермин" производит добычу первичного каолина на Викнинском месторождении в Кировоградской области. Этот минерал используется для производства керамических изделий, а также находит применение в резинотехнической и пластмассовой промышленности, искусственных кожах и тканях.

Весной 2025 года компания вошла в список владельцев специальных разрешений, за последние десять лет добывших менее 1% от общих балансовых запасов месторождения. По данным на осень 2021 года, запасы первичного каолина на Викнинском месторождении по категориям В+С1 составили 33 млн. тонн.

Группа Esan, в состав которой входит ООО "Сермин", руководит 40 карьерами в Турции, извлекая полевой шпат, глину, каолин, а также свинец, цинк и золото. Кроме того, компания реализует инвестиционные проекты за рубежом и располагает офисами и представительствами в Казахстане, Китае, Италии и Украине.

Esan является активным членом Комитета по недропользованию при Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Что известно о каолине?

Каолин – это природное минеральное сырье белого цвета с мягкой, мелкозернистой структурой и пластическими свойствами. Он является разновидностью горной породы, основным компонентом которой выступает минерал каолинит – соединение оксидов алюминия и кремния. Благодаря своим физико-химическим свойствам каолин широко применяется в промышленности, медицине, косметологии и пищевой отрасли.

Каолин образуется в результате длительного выветривания горных пород, в том числе гранитов и гнейсов, содержащих полевой шпат и слюду.

Основание каолина составляет минерал каолинит, однако в его состав могут также входить кварц, оксиды железа и другие примеси.

Обладает высокой огнеупорностью, слабой пластичностью и хорошими адгезивными свойствами, что делает его ценным материалом для различных сфер использования.

Основные направления применения: