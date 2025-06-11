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Український видобуток мінералу для кераміки та промисловості досяг 60 тис. тонн за рік

Український видобуток мінералу
Фото: Esan, ТОВ "Сермін"

У 2024 році група Esan, що входить до складу міжнародної Eczacıbaşı Group — одного зі світових лідерів у виробництві та експорті мінеральної сировини, в Україні видобула 60 тисяч тонн первинного каоліну — мінералу для керамічної та промислової галузей. 

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Як пише Delo.ua, про це інформує Nadra.info з посиланням на повідомлення регіонального директора компанії ТОВ "Сермін" (частина групи Esan) Ченка Гюльтекіна.

Про експорт каоліну 

Понад 70% цієї продукції було експортовано, головним чином до Туреччини, Іспанії та Італії.

За словами Гюльтекіна, експорт каоліну з України почався у 2023 році з обсягу 2 тисячі тонн, а вже у 2024 році досяг 43 тисяч тонн.

Загальна вартість експорту у минулому році склала близько 2,7 мільйона євро (FOB Чорноморськ).

Про компанію 

Компанія "Сермін" є єдиним міжнародним гірничодобувним підприємством, яке продовжує видобуток мінеральної сировини в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

"Сермін" здійснює видобуток первинного каоліну на Вікнинському родовищі в Кіровоградській області. Цей мінерал використовується для виробництва керамічних виробів, а також знаходить застосування у резинотехнічній та пластмасовій промисловості, штучних шкірах і тканинах.

Навесні 2025 року компанія увійшла до списку власників спеціальних дозволів, які за останні десять років видобули менше ніж 1% від загальних балансових запасів родовища. За даними на осінь 2021 року, запаси первинного каоліну на Вікнинському родовищі за категоріями В+С1 становили 33 млн тонн.

Група Esan, до складу якої входить ТОВ "Сермін", керує 40 кар’єрами в Туреччині, видобуваючи польовий шпат, глину, каолін, а також свинець, цинк і золото. Крім того, компанія реалізує інвестиційні проєкти за кордоном та має офіси і представництва в Казахстані, Китаї, Італії та Україні.

Esan є активним членом Комітету з питань надрокористування при Європейській Бізнес Асоціації (EBA).

Що відомо про каолін?

Каолін — це природна мінеральна сировина білого кольору з м’якою, дрібнозернистою структурою та пластичними властивостями. Він є різновидом гірської породи, основним компонентом якої виступає мінерал каолініт — сполука оксидів алюмінію та кремнію. Завдяки своїм фізико-хімічним властивостям каолін широко застосовується в промисловості, медицині, косметології та харчовій галузі.

Каолін утворюється внаслідок тривалого вивітрювання гірських порід, зокрема гранітів і гнейсів, що містять польовий шпат і слюду.

Основу каоліну становить мінерал каолініт, однак до його складу можуть також входити кварц, оксиди заліза та інші домішки.

Має високу вогнетривкість, слабку пластичність і добрі адгезивні властивості, що робить його цінним матеріалом для різних сфер використання.

Основні напрями застосування:

  • Промисловість: використовується у виробництві кераміки, фарфору, фаянсу, паперу, гуми, пластмас.
  • Медицина: застосовується як сорбент для виведення токсинів.
  • Косметика: входить до складу масок, пудри, кремів як наповнювач і абсорбент.
  • Харчова промисловість: дозволений як харчова добавка під кодом E559.
Автор:
Ольга Опенько