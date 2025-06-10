В Україні від 200-300 "сплячих" спецдозволів на видобуток корисних копалин: де найбільше

Державна служба геології та надр України має достатньо інформації про те, які спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин є так званими “сплячими”. Їх наразі залишається від 200 до 300, переважно у сфері нафти й газу.

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Як пише Delo.ua, про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про всі-всі спецдозволи, за час з 1991 року видано 11 тис., десь приблизно 300-200 точно можна вважати "сплячими", і в основному це стосується нафти і газу", – повідомила Оринчак.

Вона нагадала, що ще у 2018-2019 роках Держгеонадр публічно оприлюднив інформацію ро те, що 70 спецдозволів в нафтогазвидобутку, особливо компанії "Укргазвидобування", вважаються "сплячими".

Оринчак уточнила, що в законодавстві термін "сплячий" спецдозвіл відсутній, але в 2022 році за участю асоціації було ухвалено закон №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами". В ньому міститься норма, що спецдозвіл анульовується і випускається на електронний аукціон, якщо видобуток становить не більше як 1%.

"Держгеонадра точно знає, хто видобуває, хто ні. І більше того, Державна податкова служба України теж точно знає, хто видобуває, хто ні, тому що до 2023 року діяла норма: якщо протягом 180 днів ти не стаєш на облік в податкову, а ти вже отримав спецдозвіл на видобування, це означає, що ти стаєш "сплячим", – підкреслила експерт.

Вона зауважила, що зараз в Держгеонадра поставили 314 спецдозволів на перевірку, хоча НАДПУ та інші асоціації закликають перевіряти тих, хто насправді не видобуває, а не всіх підряд, враховуючи всі складнощі із веденням бізнесу під час війни.

Зауважимо, 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Значна частина спецдозволів сконцентрована в руках корпоративних груп та осіб, які перебувають під санкціями. Наприклад, група Дмитра Фірташа володіє дозволами на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію, тоді як компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, мають спецдозволи на марганцеві руди.

Нагадаємо, уряд також працює над переглядом існуючих на видобуток корисних копалин. За оцінками урядовців, близько 10% з них можуть бути неактивними.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.