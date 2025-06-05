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Україна та США готують запуск інвестицій у графіт, літій і титан
Україна та США готуються до запуску перших проєктів Американсько-українського інвестфонду відбудови. У фокусі — стратегічні ресурси та захист інвесторів. Перше засідання Керівної ради заплановане на кінець липня.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис першої віце-прем'єр-міністерки, міністерки економіки Юлії Свириденко.
Інвестиції США в Україну
Під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом обговорено запуск перших проєктів у межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. У центрі уваги — стратегічні проєкти в галузі видобутку графіту, літію та титану, що становлять взаємний інтерес для обох країн.
Перше засідання Керівної ради Фонду планується провести наприкінці липня. Під час нього буде затверджено організаційні процедури, принципи відбору проєктів та склад відповідних комітетів.
Також обговорено можливість розширення інвестиційного мандату Фонду, зокрема щодо підтримки українських підприємств оборонної промисловості. З боку США відзначено відкритість до цього напрямку.
Окрему увагу приділено темі страхування військових ризиків — американські компанії зацікавлені в інвестуванні, однак очікують надійні гарантії захисту своїх вкладень.
Угода зі США про надра
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.
8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.
Основні положення угоди:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.