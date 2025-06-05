Україна та США готують запуск інвестицій у графіт, літій і титан

Україна та США готуються до запуску перших проєктів Американсько-українського інвестфонду відбудови. У фокусі — стратегічні ресурси та захист інвесторів. Перше засідання Керівної ради заплановане на кінець липня.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис першої віце-прем'єр-міністерки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

Інвестиції США в Україну

Під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом обговорено запуск перших проєктів у межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. У центрі уваги — стратегічні проєкти в галузі видобутку графіту, літію та титану, що становлять взаємний інтерес для обох країн.

Перше засідання Керівної ради Фонду планується провести наприкінці липня. Під час нього буде затверджено організаційні процедури, принципи відбору проєктів та склад відповідних комітетів.

Також обговорено можливість розширення інвестиційного мандату Фонду, зокрема щодо підтримки українських підприємств оборонної промисловості. З боку США відзначено відкритість до цього напрямку.

Окрему увагу приділено темі страхування військових ризиків — американські компанії зацікавлені в інвестуванні, однак очікують надійні гарантії захисту своїх вкладень.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Основні положення угоди: