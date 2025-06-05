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Украина и США готовят запуск инвестиций в графит, литий и титан

Украина, США
Инвестиции США в Украину / Минэкономики

Украина и США готовятся к запуску первых проектов американско-украинского инвестфонда восстановления. В фокусе – стратегические ресурсы и защита инвесторов. Первое заседание Управляющего совета запланировано на конец июля.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение первой вице-премьер-министра, министерки экономики Юлии Свириденко.

Инвестиции США в Украину

В ходе встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом обсужден запуск первых проектов в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. В центре внимания – стратегические проекты в области добычи графита, лития и титана, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

Первое заседание Управляющего совета Фонда планируется провести в конце июля. В ходе него будут утверждены организационные процедуры, принципы отбора проектов и состав соответствующих комитетов.

Также обсуждена возможность расширения инвестиционного мандата Фонда, в том числе по поддержке украинских предприятий оборонной промышленности. Со стороны США отмечена открытость этого направления.

Отдельное внимание уделено теме страхования военных рисков — американские компании заинтересованы в инвестировании, однако ожидают надежных гарантий защиты своих вложений.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая   Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения   между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский.   подписал закон   о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с   разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Основные положения сделки:

  1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
  2. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
  3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
  4. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  5. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
  6. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
  7. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
  8. Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
  9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Автор:
Ольга Опенько