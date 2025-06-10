В Украине от 200-300 "спящих" спецразрешений на добычу полезных ископаемых: где больше всего

Государственная служба геологии и недр Украины имеет достаточно информации о том, какие специальные разрешения на добычу полезных ископаемых так называемые "спящие". Их сейчас остается от 200 до 300, в основном в сфере нефти и газа.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о всех-всех спецразрешениях, за время с 1991 года выдано 11 тыс., где-то примерно 300-200 точно можно считать "спящими", и в основном это касается нефти и газа", — сообщила Оринчак.

Она напомнила, что еще в 2018-2019 годах Госгеонадр публично обнародовал информацию о том, что 70 спецразрешений в нефтегаздобыче, особенно компании "Укргаздобыча", считаются "спящими".

Орынчак уточнила, что в законодательстве термин "спящее" спецразрешение отсутствует, но в 2022 году с участием ассоциации был принят закон №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере пользования недрами". В нем содержится норма, что спецразрешение аннулируется и выпускается на электронный аукцион, если добыча составляет не более 1%.

"Госгеонадра точно знает, кто добывает, кто нет. И более того, Государственная налоговая служба Украины тоже точно знает, кто добывает, кто нет, потому что до 2023 года действовала норма: если в течение 180 дней ты не становишься на учет в налоговую, а ты уже получил спецразрешение на добычу, это значит, — подчеркивает.

Она отметила, что сейчас в Госгеонадра поставили 314 спецразрешений на проверку, хотя НАГПУ и другие ассоциации призывают проверять тех, кто действительно не добывает, а не всех подряд, учитывая все сложности с ведением бизнеса во время войны.

Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

Напомним, правительство также работает над просмотром существующих на добычу полезных ископаемых. По оценкам чиновников, около 10% из них могут оказаться неактивными.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.