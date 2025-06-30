Незаконний видобуток каолінів: на Черкащині посадовець завдав збитків державі на 190 млн грн

У Звенигородському районі Черкаської області директор одного з місцевих підприємств організував нелегальний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема каолінів. Внаслідок цього державі заподіяно 190 мільйонів гривень збитків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Деталі схеми

Слідство встановило, що у період з листопада 2020 року по березень 2023 року посадовець організував масштабний незаконний видобуток вторинних каолінів. Ця діяльність здійснювалася з грубим порушенням встановлених правил користування надрами.

Загалом, за вказаний період у протиправний спосіб було видобуто близько 14 тисяч тонн корисних копалин.

Площа видобутку копалин перевищувала межі спецдозволу на надрокористування й контур підрахунку запасів.

Оголошення підозри

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Черкаської обласної прокуратури слідчими Головного управління Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ посадовцю підприємства повідомлено про підозру.

Посадовцю інкримінують незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 4 ст. 240 ККУ) та обирають запобіжний захід.

Що таке каолін?

Каолін — це природна мінеральна сировина білого кольору з м’якою, дрібнозернистою структурою та пластичними властивостями. Він є різновидом гірської породи, основним компонентом якої виступає мінерал каолініт — сполука оксидів алюмінію та кремнію.

Каолін утворюється внаслідок вивітрювання гранітів та гнейсів. До його складу, крім каолініту, можуть входити кварц, оксиди заліза та інші домішки.

Завдяки високій вогнетривкості, адгезивним властивостям та помірній пластичності, каолін має широке застосування:

Промисловість: виробництво кераміки, фарфору, паперу, гуми, пластмас.

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компонент масок, пудр, кремів. Харчова галузь: дозволений як добавка E559.

Нагадаємо, Чернігівський суд задовольнив позов Державної служби геології та надр України і анулював спеціальний дозвіл № 3652, наданий ПрАТ "Петроімпекс" на видобування габро і лабрадориту на Осниківському родовищі в Житомирській області.