Житомирська прокуратура зупинила незаконний видобуток піску на військовому полігону

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону успішно запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Порушення були виявлені, коли Державна служба геології та надр України продала на електронному аукціоні ділянку землі поблизу Житомира. Виявилося, що ця територія належить до земель оборони, де розташований військовий полігон.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про визнання аукціону та виданого дозволу на користування надрами недійсними.

У результаті, рішенням Господарського суду міста Києва від 14 травня 2025 року визнано недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, договір купівлі-продажу такого дозволу та сам дозвіл.

Не погодившись з таким рішенням суду, надрокористувач подав апеляційну скаргу.

Однак постановою Північного апеляційного господарського суду від 08 вересня 2025 року рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

Таким чином, прокуратура унеможливила нецільове використання земель військового об'єкта.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області місцеві фермери незаконно використовували землі танкового полігону для вирощування сільськогосподарських культур. За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ Дніпра легально укладав договори оренди з аграріями на використання близько 1,5 тис. гектарів земель Міністерства оборони.