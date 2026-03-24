На Донеччині викрили схему незаконного видобутку вугілля на мільйон гривень

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які організували нелегальний видобуток копалин на території шахти у Новодонецькій громаді.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, керівник приватного товариства замість геологічного вивчення надр налагодив повноцінний видобуток кам’яного вугілля у селі Куриціне Краматорського району.

Для маскування діяльності посадовець залучив спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством.

Механізм роботи "чорної" шахти

З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми піднімали вугілля на поверхню через вентиляційний шурф, який технічно не призначений для таких робіт.

Процес на місці координував заступник організатора, а директор та головний інженер підрядної фірми забезпечували об'єкт технікою та робочою силою.

Видобуту сировину вивозили на спеціальний майданчик у Дніпропетровській області для подальшої реалізації.

Які збитки державі

Діяльність групи припинили у березні 2026 року. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли видобути майже 230 тонн вугілля, що завдало державним інтересам збитків на суму понад 900 тисяч гривень.

Донецька обласна прокуратура інкримінує чотирьом посадовцям незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Наразі підозрюваним уже обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування проводять слідчі та оперативники ГУНП в Донецькій області. Дії учасників схеми кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.