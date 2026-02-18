Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Десні незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску: викрито схему на 22,5 млн грн

пісок
На Десні незаконно видобули тисячі тонн піску / Офіс генерального прокурора України

На Київщині викрили масштабне розкрадання надр – з річки Десна незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску. Екологічні збитки державі оцінюють у 22,5 млн грн, а директору підприємства-надрокористувача вже оголошено про підозру.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

В чому порушення 

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора, підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на видобування піску з річки Десна.

Слідство встановило, що підприємство мало право видобувати пісок лише в межах визначеного родовища та на дозволену глибину.

У період із червня по вересень 2023 року роботи проводилися з грубими порушеннями закону. Підрядна організація, яку залучив директор товариства, вийшла за межі дозволеної території та значно перевищила норми залягання надр.

Керівник не забезпечив належного контролю за діями підрядників та дотриманням умов спецдозволу, що призвело до багатомільйонних втрат для бюджету та довкілля.

Слідство зафіксував два ключові факти незаконної діяльності:

  • 7,9 тис. тонн піску було видобуто за межами офіційного родовища (збитки — 6 млн грн);
  • 31 тис. тонн піску видобули, перевищивши дозволену глибину на понад 5 метрів (збитки — понад 16,5 млн грн).

Директору товариства інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Фото 2 — На Десні незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску: викрито схему на 22,5 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора
Фото 3 — На Десні незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску: викрито схему на 22,5 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.

Автор:
Тетяна Бесараб