На Десні незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску: викрито схему на 22,5 млн грн

На Київщині викрили масштабне розкрадання надр – з річки Десна незаконно видобули майже 39 тисяч тонн піску. Екологічні збитки державі оцінюють у 22,5 млн грн, а директору підприємства-надрокористувача вже оголошено про підозру.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

В чому порушення

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора, підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на видобування піску з річки Десна.

Слідство встановило, що підприємство мало право видобувати пісок лише в межах визначеного родовища та на дозволену глибину.

У період із червня по вересень 2023 року роботи проводилися з грубими порушеннями закону. Підрядна організація, яку залучив директор товариства, вийшла за межі дозволеної території та значно перевищила норми залягання надр.

Керівник не забезпечив належного контролю за діями підрядників та дотриманням умов спецдозволу, що призвело до багатомільйонних втрат для бюджету та довкілля.

Слідство зафіксував два ключові факти незаконної діяльності:

7,9 тис. тонн піску було видобуто за межами офіційного родовища (збитки — 6 млн грн );

піску було видобуто за межами офіційного родовища (збитки — ); 31 тис. тонн піску видобули, перевищивши дозволену глибину на понад 5 метрів (збитки — понад 16,5 млн грн).

Директору товариства інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

