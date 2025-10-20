Запланована подія 2

На Черкащині припинили незаконний видобуток піску з Кременчуцького водосховища

Видобування піску
На Черкащині припинили незаконний видобуток піску / Офіс Генерального прокурора України

В Черкаській області викрили та припинили незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску з Кременчуцького водосховища. Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам.

Як пише Delo.ua,  про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, роботи тривали поза межами дозволеної ділянки, близько пів кілометра від берега. Для цього використовували земснаряд із двигуном у 150 кінських сил, який міг за годину викачати до 250 кубометрів піску – еквівалент чотирьох великих самоскидів.

Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, здебільшого за готівку. Жодних податків чи рентної плати за користування надрами не сплачували. 

Як зазначили в Офісі генпрокурора, схему організував місцевий підприємець, який залучив технічний персонал, бухгалтерів та осіб, відповідальних за документообіг. Ця злагоджена група діяла чітко: одні здійснювали видобуток і перевезення, інші підробляли документи, легалізуючи незаконну діяльність.

Фото 2 — На Черкащині припинили незаконний видобуток піску з Кременчуцького водосховища
Фото:  Офіс генерального прокурора

Під час обшуків, за силової підтримки полку спеціального призначення ГУНП, поліцейські вилучили зразки піску, спеціальну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Земснаряд і допоміжну техніку також вилучено, а роботу підприємства повністю зупинено.

Наразі розпочато досудове розслідування за статтями про незаконне видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240) та легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209) КК України. Максимальне покарання за цими статтями — до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися надрокористуванням.  

Нагадаємо, правоохоронці викрили директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах.

Автор:
Тетяна Бесараб