- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Черкащині припинили незаконний видобуток піску з Кременчуцького водосховища
В Черкаській області викрили та припинили незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску з Кременчуцького водосховища. Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, роботи тривали поза межами дозволеної ділянки, близько пів кілометра від берега. Для цього використовували земснаряд із двигуном у 150 кінських сил, який міг за годину викачати до 250 кубометрів піску – еквівалент чотирьох великих самоскидів.
Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, здебільшого за готівку. Жодних податків чи рентної плати за користування надрами не сплачували.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, схему організував місцевий підприємець, який залучив технічний персонал, бухгалтерів та осіб, відповідальних за документообіг. Ця злагоджена група діяла чітко: одні здійснювали видобуток і перевезення, інші підробляли документи, легалізуючи незаконну діяльність.
Під час обшуків, за силової підтримки полку спеціального призначення ГУНП, поліцейські вилучили зразки піску, спеціальну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Земснаряд і допоміжну техніку також вилучено, а роботу підприємства повністю зупинено.
Наразі розпочато досудове розслідування за статтями про незаконне видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240) та легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209) КК України. Максимальне покарання за цими статтями — до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися надрокористуванням.
Нагадаємо, правоохоронці викрили директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах.