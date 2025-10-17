Запланована подія 2

Новини
На Хмельниччині директор кар’єра незаконно видобув вапняку на сотні мільйонів

Правоохоронці викрили директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Видобув майже 237 тисяч тонн вапняку

Зазначається, що керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку протягом двох років при дозволеній нормі 50 тисяч тонн. Далі він його продавав під виглядом законно видобутої продукції та отримав прибуток у близько 57 мільйонів гривень.

За даними слідства, такі дії спричинили значну шкоду навколишньому середовищу. ЇЇ розмір попередньо оцінено майже у 240 мільйонів гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Звенигородському районі Черкаської області директор одного з місцевих підприємств організував нелегальний видобуток каолінів. Внаслідок цього державі заподіяно 190 мільйонів гривень збитків. 

Світлана Манько