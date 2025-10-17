В Хмельницкой области директор карьера незаконно добыл известняка на сотни миллионов

Правоохранители разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, организовавшего незаконную добычу известняка в промышленных масштабах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Извлек почти 237 тысяч тонн известняка

Отмечается, что руководитель предприятия добыл около 237 тысяч тонн известняка в течение двух лет при разрешенной норме 50 тысяч тонн. Далее он его продавал под видом законно добываемой продукции и получил прибыль около 57 миллионов гривен.

По данным следствия, такие действия нанесли значительный ущерб окружающей среде. Ее размер предварительно оценен почти в 240 миллионов гривен.

Мужчине сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Звенигородском районе Черкасской области директор одного из местных предприятий организовал нелегальную добычу каолинов. В результате государству причинено 190 миллионов гривен убытков.