В Хмельницкой области директор карьера незаконно добыл известняка на сотни миллионов
Правоохранители разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, организовавшего незаконную добычу известняка в промышленных масштабах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Извлек почти 237 тысяч тонн известняка
Отмечается, что руководитель предприятия добыл около 237 тысяч тонн известняка в течение двух лет при разрешенной норме 50 тысяч тонн. Далее он его продавал под видом законно добываемой продукции и получил прибыль около 57 миллионов гривен.
По данным следствия, такие действия нанесли значительный ущерб окружающей среде. Ее размер предварительно оценен почти в 240 миллионов гривен.
Мужчине сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Звенигородском районе Черкасской области директор одного из местных предприятий организовал нелегальную добычу каолинов. В результате государству причинено 190 миллионов гривен убытков.