В Черкасской области прекратили незаконную добычу песка из Кременчугского водохранилища

Добыча песка
В Черкасской области прекратили незаконную добычу песка / Офис Генерального прокуроры Украины

В Черкасской области разоблачили и прекратили незаконный намыв более 30 тысяч тонн песка из Кременчугского водохранилища. Добытый песок незаконно транспортировали по пульпопроводу на берег и продавали предприятиям и частным лицам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, работы продолжались вне разрешенного участка, около полукилометра от берега. Для этого использовали земснаряд с двигателем в 150 лошадиных сил, который мог за час скачать до 250 кубометров песка – эквивалент четырех больших самосвалов.

Добытый песок незаконно транспортировали по пульпопроводу на берег и продавали предприятиям и частным лицам, в основном за наличные. Никаких налогов или рентной платы за пользование недрами не платили.

Как отметили в Офисе генпрокурора, схему организовал местный предприниматель, привлекший технический персонал, бухгалтеров и лиц, ответственных за документооборот. Эта слаженная группа действовала четко: одни осуществляли добычу и перевозку, другие подделывали документы, легализуя незаконную деятельность.

Фото 2 — В Черкасской области прекратили незаконную добычу песка из Кременчугского водохранилища
Фото: Офис генерального прокурора

Во время обысков при силовой поддержке полка специального назначения ГУНП полицейские изъяли образцы песка, специальную технику, мобильные телефоны и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Земснаряд и вспомогательная техника также изъята, а работа предприятия полностью остановлена.

В настоящее время начато досудебное расследование по статьям о незаконной добыче полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240) и легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 209) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям – до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься недропользованием.

Напомним, правоохранители разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, организовавшего незаконную добычу известняка в промышленных масштабах.

Автор:
Татьяна Бессараб