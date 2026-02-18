На Десне незаконно добыли почти 39 тысяч тонн песка: разоблачена схема на 22,5 млн грн

В Киевской области разоблачили масштабное хищение недр – из реки Десна незаконно добыли почти 39 тысяч тонн песка. Экологический ущерб государству оценивается в 22,5 млн грн, а директору предприятия-недропользователя уже объявлено о подозрении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

В чем нарушение

По данным Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора, предприятие имело специальное разрешение на пользование недрами, а именно на добычу песка из реки Десна.

Следствие установило, что предприятие имело право добывать песок только в пределах определенного месторождения и на разрешенную глубину.

В период с июня по сентябрь 2023 года работы проводились с грубыми нарушениями закона. Подрядная организация, привлеченная директором общества, вышла за пределы разрешенной территории и значительно превысила нормы залегания недр.

Руководитель не обеспечил надлежащего контроля над действиями подрядчиков и соблюдением условий спецразрешения, что привело к многомиллионным потерям для бюджета и окружающей среды.

Следствие зафиксировало два ключевых факта незаконной деятельности:

7,9 тыс. тонн песка было добыто за пределами официального месторождения (убытки - 6 млн грн );

песка было добыто за пределами официального месторождения (убытки - ); 31 тыс. тонн песка добыли, превысив разрешенную глубину более чем на 5 метров (убытки — более 16,5 млн грн ).

Директору общества инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона предотвратила незаконное использование земель военного полигона для добычи недр. Благодаря решению суда, компания-недропользователь потеряла право на добычу песка .