Замість досліджень: викрито схему незаконного видобутку на вугільному родовищі на Волині

Львівське підприємство, маючи дозвіл лише на геологічне вивчення вугільного родовища на Волині , протягом п'яти років здійснювало повноцінний промисловий видобуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За цей період з родовища було вивезено майже 105 тисяч тонн стратегічної сировини, яку за документами оформлювали як результати "дослідно-промислової розробки".

Обсяги вилучених ресурсів

За час функціонування схеми організатори видобули понад 56 тонн алевроліту, 34 тонни аргіліту та більше ніж 14 тонн пісковику. Ці матеріали є критично важливими для відновлення інфраструктури та будівництва.

За попередніми оцінками правоохоронців, сума завданих державі збитків перевищує 102 мільйони гривень.

Директору підприємства вже повідомлено про підозру у порушенні правил охорони або використання надр.

Результати обшуків

У межах кримінального провадження правоохоронці провели п'ять обшуків на території Волинської, Львівської та Київської областей.

Під час слідчих дій було вилучено спеціальну техніку, значні суми готівки та документальні докази легалізації незаконно видобутих ресурсів.

Слідство триває, наразі встановлюються всі особи, причетні до функціонування незаконної схеми видобутку на Волині.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які організували нелегальний видобуток копалин на території шахти у Новодонецькій громаді. Керівник приватного товариства замість геологічного вивчення надр налагодив повноцінний видобуток кам’яного вугілля у селі Куриціне Краматорського району.