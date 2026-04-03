Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Замість досліджень: викрито схему незаконного видобутку на вугільному родовищі на Волині

Офіс генерального прокурора України

Львівське підприємство, маючи дозвіл лише на геологічне вивчення вугільного родовища на Волині , протягом п'яти років здійснювало повноцінний промисловий видобуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За цей період з родовища було вивезено майже 105 тисяч тонн стратегічної сировини, яку за документами оформлювали як результати "дослідно-промислової розробки".

Обсяги вилучених ресурсів 

За час функціонування схеми організатори видобули понад 56 тонн алевроліту, 34 тонни аргіліту та більше ніж 14 тонн пісковику. Ці матеріали є критично важливими для відновлення інфраструктури та будівництва.

За попередніми оцінками правоохоронців, сума завданих державі збитків перевищує 102 мільйони гривень.

Директору підприємства вже повідомлено про підозру у порушенні правил охорони або використання надр.

Результати обшуків 

У межах кримінального провадження правоохоронці провели п'ять обшуків на території Волинської, Львівської та Київської областей.

Під час слідчих дій було вилучено спеціальну техніку, значні суми готівки та документальні докази легалізації незаконно видобутих ресурсів.

Слідство триває, наразі встановлюються всі особи, причетні до функціонування незаконної схеми видобутку на Волині.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які організували нелегальний видобуток копалин на території шахти у Новодонецькій громаді. Керівник приватного товариства замість геологічного вивчення надр налагодив повноцінний видобуток кам’яного вугілля у селі Куриціне Краматорського району.

Автор:
Тетяна Бесараб