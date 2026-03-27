Чиновники шахты во Львовской области попались на хищении угля более чем на 2,2 млн грн

На Львовщине трое руководителей подразделений шахты наладили масштабную схему вывоза неучтенного угля с целью его последующей перепродажи более чем на 2,2 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали схемы

По данным следствия, схема действовала в течение августа и сентября 2025 г. и базировалась на системных манипуляциях с официальной отчетностью.

В состав преступной группы вошли:

организатор – в разный период времени он исполнял обязанности начальника смены, а впоследствии – начальника участка на предприятии;

исполнитель – исполняющий обязанности начальника участка на предприятии;

пособник – начальник подразделения охраны объекта предприятия, депутат одного из горсоветов Львовщины.

Участники группы подделывали документацию и вносили ложные данные в товарно-транспортные накладные и отчеты, скрывая фактические объемы угля.

Уголь вывозили с территории предприятия грузовиками, указывая в документах вес, заниженный в несколько раз от реального. Фактически из шахты вывозили больше, чем фиксировались на бумаге.

Руководитель охраны отвечал за вывоз неучтенной продукции. Он обеспечивал беспрепятственный выезд загруженного транспорта с территории предприятия, заведомо игнорируя очевидные разногласия между реальным весом грузовиков и сопроводительными документами.

Пособник лично контролировал фиксацию недостоверных сведений в журналах учета на контрольно-пропускном пункте, что позволяло группе скрывать вывоз продукции.

Масштабы ущерба

За время работы схемы из шахты было незаконно вывезено почти 440 тонн угля, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму более 2,2 млн грн.

Все участники группы сообщены о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании мер и отстранении подозреваемых от должностей. Следствие продолжается, поскольку правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к махинациям.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, организовавшим нелегальную добычу ископаемых на территории шахты в Новодонецкой общине. Руководитель частного общества вместо геологического изучения недр наладил полноценную добычу каменного угля в селе Курицыно Краматорского района.