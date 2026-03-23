Руководитель предприятия в Киевской области скрывала реальные продажи горючего: бюджет недополучил 17 млн грн

Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении руководительнице компании, занимающейся торговлей горючим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью организовала схему искусственного занижения налога на добавленную стоимость.

В течение четырех лет, с 2017 по 2021 год, подозреваемая систематически скрывала реальные объемы реализации и манипулировала отчетностью. В результате этих действий государственный бюджет недополучил почти 17 миллионов гривен.

Чиновница формировала фиктивный налоговый кредит из-за отражения в документах несуществующих хозяйственных операций. Часть товара реализовывалась без учета.

Налоговые накладные не регистрировались, а в отчетности системно занижали налоговые обязательства.

Действия директора квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает строгий штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.