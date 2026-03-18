Махинации по НДС на 7,7 млн грн: в Киевской области будут судить директора строительной компании

Руководитель общества не уплатил миллионы налогов и выводил бюджетные средства на собственные счета / Depositphotos

В Киевской области директор строительной компании подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег. Предприниматель выполнял ремонтные работы за бюджетные средства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Схема уклонения

Следствие установило, что руководитель предприятия в течение 2023-2025 годов заключал договоры на выполнение строительных и ремонтных работ с органами местного самоуправления и государственными учреждениями.

Речь идет о восстановлении дорог, зданий и обустройстве укрытий, финансировавшихся из бюджетов разных уровней.

После получения оплаты директор сознательно подавал в налоговую службу декларации с недостоверными данными, скрывая реальные объемы операций.

Миллионный ущерб государству

В результате махинаций в государственный бюджет не поступило более 7,7 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).

Помимо уклонения от налогообложения следствие задокументировало факты легализации незаконных доходов.

Вырученные средства перечислялись между счетами предприятия и на личные счета подозреваемого для маскировки их происхождения и придания виду законных доходов.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.

Татьяна Бессараб