Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский производитель кормов для животных уклонился от уплаты 4,8 млн грн налогов

завод по производству кормов
В Полтавской области разоблачили махинации на заводе по производству кормов / БЄБ

Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области сообщили о подозрении исполнительному директору предприятия, специализирующегося на производстве кормов для животных. Ему инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов и служебный подлог официальных документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Детали дела

По данным следствия, чиновник организовал схему имитации хозяйственных операций с пятью субъектами хозяйствования.

Эти фиктивные операции отражали в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия более года. В контролирующие органы подавали заведомо ложные документы.

Из-за незаконных действий должностного лица государственный бюджет недополучил более 4,8 млн грн налогов.

Для обеспечения дальнейшего возмещения этого ущерба суд наложил арест на имущество подозреваемого.

Сообщается, что исполнительному директору доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

По ходатайству детективов ТУ БЭБ в Полтавской области судом избрана мера пресечения в виде залога.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и возможного привлечения других лиц к преступной деятельности.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.

Автор:
Татьяна Бессараб