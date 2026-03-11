Украинский производитель кормов для животных уклонился от уплаты 4,8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области сообщили о подозрении исполнительному директору предприятия, специализирующегося на производстве кормов для животных. Ему инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов и служебный подлог официальных документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Детали дела

По данным следствия, чиновник организовал схему имитации хозяйственных операций с пятью субъектами хозяйствования.

Эти фиктивные операции отражали в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия более года. В контролирующие органы подавали заведомо ложные документы.

Из-за незаконных действий должностного лица государственный бюджет недополучил более 4,8 млн грн налогов.

Для обеспечения дальнейшего возмещения этого ущерба суд наложил арест на имущество подозреваемого.

Сообщается, что исполнительному директору доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

По ходатайству детективов ТУ БЭБ в Полтавской области судом избрана мера пресечения в виде залога.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и возможного привлечения других лиц к преступной деятельности.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.